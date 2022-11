1 Verletzt wurde niemand. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Angelika Warmuth

Die Feuerwehr ist am Dienstag offenbar wegen angebranntem Essen im Backofen nach Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ausgerückt. Ein Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ausgelöst.















Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Dienstag gegen 1.20 Uhr wegen eines ausgelösten Rauchmelders in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) alarmiert.

Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften anrückte, konnte laut Polizei vor Ort schnell Entwarnung geben. Offenbar hatte angebranntes Essen in einem angeschalteten Backofen zu einer Rauchentwicklung geführt, die den Melder ausgelöst hatte. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Rettungswagenbesatzungen und einem Notarzt vor Ort. Sachschaden war nicht entstanden, teilte die Polizei mit.