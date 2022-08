Vorfall in Deizisau Zwei Verletzte nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Männer wurden am Sonntag in einer Flüchtlingsunterkunft in Deizisau (Kreis Esslingen) leicht verletzt nachdem ein Streit unter den Bewohnern eskalierte. Die Polizei musste mehrfach ausrücken.