Rauch über dem Kreis Ludwigsburg: Vollbrand bei Aldingen – Scheune brennt komplett aus

Eine Scheune bei Aldingen brennt. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz.

In einer Scheune bei Aldingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am Montagmittag gebrannt. In der Scheune sollen Fahrzeuge und Autos gestanden haben.











Rauch über einer Scheune: Diese Meldung ist am Montag um 12.50 Uhr bei der Polizei in Ludwigsburg eingegangen. Betroffen war ein landwirtschaftliches Gebäude im Brunnenweg in Remseck-Aldingen. Das Gebäude eines Pferdehofes hat dort Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Holzkutschen und Kraftfahrzeuge in Flammen.

Auch Maschinen sollen gebrannt haben. Eine Rauchsäule stieg auf und war mehrere Kilometer weit zu sehen.

Wie es zu dem Feuer kam, ist laut einer Sprecherin der Polizei unklar. Die Feuerwehr war mit Löschfahrzeugen und 200 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben der Polizei Ludwigsburg war der Brand gegen 14.30 Uhr weitgehend gelöscht, lediglich kleinere Glutnester mussten noch bekämpft werden.

Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Nach Angaben der Polizei befanden sich zudem keine Tiere in der Scheune. Das Gebäude sowie mehrere Fahrzeuge brannten jedoch vollständig aus, darunter zwei Mähdrescher und eine weitere größere landwirtschaftliche Maschine. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter 0 71 46/28 08 20 melden.