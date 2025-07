Rauch in Esslingen: Feuerwehr rückt zu Parkhaus aus – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

1 Die Feuerwehr konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Einsatz-Report24

In der Flandernstraße in Esslingen hat es am Sonntag in einem Parkhaus gebrannt. Mehrere Zeugen bemerkten Rauch und alarmierten die Feuerwehr.











Am Sonntagabend hat es in einem Parkhaus an der Flandernstraße in Esslingen gebrannt. Ein Zeuge hat kurz vor 18.30 Uhr Rauch bemerkt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert.

Die Einsatzkräfte fanden auf einem Stellplatz verkohlte Reste eines Stuhls und verbrannte Pappe. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei prüft nun, ob mehrere Jugendliche mit dem Brand zu tun haben könnten. Zeugen hatten gesehen, wie diese nach dem Vorfall in Richtung Hochschule davongelaufen. Es besteht der Verdacht auf Sachbeschädigung durch Brandstiftung. Die Ermittlungen laufen.