Rauch am Flughafen Stuttgart: Feuerwehr rückt zum Flughafen aus – Essen brennt in Ofen

Feuerwehr rückt zum Flughafen aus – Essen brennt in Ofen

Rauch am Flughafen Stuttgart

1 Die Feuerwehr sicherte und lüftete den betroffenen Bereich. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Im Ofen eines Restaurants am Flughafen Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Ein Teil des Terminal 1 wurde zeitweise abgesperrt.











Link kopiert

Am Montagvormittag hat Rauch in einem Restaurant im Terminal 1 des Flughafens Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 10 Uhr begannen laut Polizei kurzzeitig Speisen im Ofen des Lokals zu brennen.

Ein Mitarbeiter griff sofort ein und löschte die Flammen selbst. Dennoch entstand dabei starker Qualm, der sich in der Abluftanlage des Restaurants sammelte. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Sie reinigte die betroffene Abluftanlage und lüftete die Räumlichkeiten.

Das Restaurant wurde daraufhin geräumt, der angrenzende Bereich in Terminal 1 vorübergehend abgesperrt. Ursache der Rauchentwicklung waren laut ersten Ermittlungen Fettablagerungen im Rohrsystem, die durch den heißen Rauch entzündet wurden. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.