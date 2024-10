Raubüberfall in Stuttgart-Mitte: 43-Jähriger wurde bestohlen, geschlagen und getreten

Raubüberfall in Stuttgart-Mitte

1 Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Unbekannte einen 43-jährigen Mann beklaut und wurden ihm gegenüber gewalttätig. Die Polizei sucht nach den beiden Tätern und weiteren Zeugen.











Zwei Unbekannte haben einen 43-Jährigen in Stuttgart-Mitte bestohlen, geschlagen sowie getreten und sind daraufhin geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag am Pierre-Pflimlin-Platz.

Gegen 3.50 Uhr stahlen die beiden mutmaßlichen Diebe die Geldbörse und das Handy aus der Gesäßtasche des 43-Jährigen. Anschließend flüchteten sie. Als dieser den beiden Unbekannten hinterherrannte, stieß ihn einer der Männer zu Boden. Daraufhin schlugen und traten sie auf ihn ein, bevor sie erneut flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Zeugen beobachteten die Tat und fanden den Geldbeutel, aus dem die Diebe 50 Euro entwendet hatten. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten die Fahndung nach den Tätern ein, die bislang erfolglos blieb.

Einer der Männer ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine sehr dünne Statur und trug eine Jogginghose sowie eine schwarze Umhängetasche. Der andere Unbekannte ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, dünn, hat schwarze Haare und war schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/ 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.