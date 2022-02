Raubüberfall in Lenningen

1 Nachdem eine Angestellte sich weigerte, dem Täter Geld auszuhändigen, ergriff dieser die Flucht. Foto: SDMG/ / Kohls

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagnachmittag im Lenniger Ortsteil Unterlenningen (Kreis Esslingen) eine Bäckerei überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.















Lenningen - Eine Bäckerei in der Straße Lindenhof im Ortsteil Unterlenningen ist am Dienstagnachmittag überfallen worden. Gegen 15 Uhr betrat ein unbekannter, bewaffneter Mann das Geschäft. Er forderte die einzige Angestellte im Laden auf, ihm Geld auszuhändigen. Nachdem sich die Frau weigerte, verließ der Täter die Bäckerei und flüchtete in unbekannte Richtung. Um welche Art von Waffe es sich gehandelt hat, gibt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht bekannt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann wird als jünger beschrieben, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er trug eine dunkle Jacke, eine schwarze Wollmütze sowie eine Maske. Der Täter sprach ersten Erkenntnissen nach akzentfrei Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/5010 um Hinweise.