1 In einer Tiefgarage (Symbolbild) wurde die 78-Jährige Opfer eines Raubüberfalls. Foto: Torsten /chöll

Einer 78-jährigen Frau ist am Montag gegen 19.30 Uhr in Leinfelden der Geldbeutel geraubt worden. Sie wurde in der Tiefgarage eines Geschäftshauses in der Rohrer Straße von dem bislang unbekannten Täter attackiert und leicht verletzt. Trotz sofortiger Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Räuber entkommen. Er ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und schlank. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0711/3990-0.