Raubüberfall in Filderstadt: Geldtransporter überfallen – Polizei stellt mutmaßliche Tatfahrzeuge sicher

Polizeibeamte haben in Plattenhardt die mutmaßlichen Tatfahrzeuge sichergestellt, die am Montag bei einem Überfall auf einen Geldtransporter auf der Mörikestraße in Filderstadt verwendet wurden. Nach Angaben der Polizei wurden die Fahrzeuge in einer Scheune am Ortsrand von Plattenhardt gefunden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Das mit Geld beladene Werttransportfahrzeug wurde gegen 6.45 Uhr während der Fahrt von einem silberfarbenen Auto, einem BMW X5, gestoppt.

Zeitgleich keilten zwei weitere Fahrzeuge den Werttransporter von hinten ein. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass hierzu zwei weitere BMW verwendet wurden: ein schwarzer BMW X5 und ein schwarzer BMW-Kombi der 3er-Serie. Ursprünglich war berichtet worden, es seien ein BMW und ein VW gewesen.

BMW nach der Tat in einer Holzscheune in Plattenhardt entdeckt

Während der silberne BMW am Tatort in Brand gesetzt wurde, flüchteten die Täter mit den beiden anderen Tatfahrzeugen. Die Flucht führte vom Tatort zunächst über ein Wohngebiet im Bereich der Otto-Lilienthal-Straße beziehungsweise der Goethestraße in Filderstadt-Plattenhardt.

Die beiden BMW wurden am Tag nach dem Überfall – am Dienstag, den 16.12. – in einer Holzscheune am Ortsrand von Plattenhardt in Richtung Kreisgrenze/Schönbuch verlassen aufgefunden. Die Scheune befindet sich an einem Waldweg, der zu einer Kleingartenanlage in Plattenhardt führt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde die Scheune zwischen Donnerstag, dem 11.12., und der Tatausführung von Unbekannten aufgebrochen und ausgeräumt, um die beiden schwarzen BMW nach der Tat darin abzustellen.

Fragen der Kripo an die Bevölkerung

Zwischenzeitlich hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg den Fall übernommen. Die Kriminalpolizei hat nun folgende Fragen:

Wer hat zwischen Donnerstag, 11.12.2025, und Montag, 15.12.2025, im Bereich der Holzscheune oder deren Umfeld, in welchem sich auch ein Seniorenheim befindet, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wem sind nach dem Überfall zwei schwarze BMW, Typ X5 und 3er-Baureihe oder Personen im Umfeld der Holzscheune oder im Bereich der Otto-Lilienthal-Straße, Droste-Hülshoff- und Goethestraße aufgefallen?

Wer hat nach dem Überfall in Plattenhardt verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den Tätern, dem Ausräumen der Scheune oder möglichen Fahrzeugen in Zusammenhang gebracht werden können?

Haben mögliche Hunde- oder Kleingartenbesitzer, Zeitungsausträger oder andere Personen, die sich regelmäßig im Bereich der Kleingartenanlage oder des Seniorenheims aufhalten, Veränderungen beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon 0711 3990-660 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.