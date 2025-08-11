Raubüberfall in Beinstein: Mann wird in eigenem Auto in Waiblingen mit einer Waffe bedroht

Mann wird in eigenem Auto in Waiblingen mit einer Waffe bedroht

1 Ein Mann wird in seinem Auto in Beinstein mit einer Waffe bedroht (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Christian Ohde

Zwei Unbekannte dringen in einen Wagen ein, fordern Bargeld und feuern einen Schuss ab. Danach flüchten sie. Wer kennt die Täter?











Link kopiert

Ein Knall zerreißt die Samstagabendruhe in Waiblingen-Beinstein. Kurz zuvor: Auf einem Parkplatz im Mühlweg sitzt ein 46-jähriger Mann in seinem Wagen, als plötzlich zwei Unbekannte einsteigen. Die Türen fallen ins Schloss, die Forderung ist knapp: Bargeld her.

Einer der Männer hält eine Pistole in der Hand – nach ersten Erkenntnissen eine Schreckschusswaffe. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, drückte der Bewaffnete schließlich ab. Der Schuss, ungezielt, traf niemanden. Doch der Schreck war groß, die Bedrohung greifbar.

Polizei Waiblingen sucht Täter nach bewaffnetem Raubüberfall

Ohne Beute verschwinden die Täter in der Nacht. Zurück bleibt ein verängstigter Fahrer – und viele offene Fragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Hinweise. Wer am Samstagabend im Bereich Mühlweg oder Waiblinger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.