Raubüberfälle in Stuttgart: „Riesenfreude“ über Festnahme: Was Willi Weber über brutale Villenräuber sagt
1
Überfall auf Willi Webers Villa im Dezember 2025: Die Polizei ermittelt am Tatort – und ist nun offenbar erfolgreich. Foto: dpa

Drei brutale Raubüberfälle in Stuttgarter Villen mit Millionenbeute sind offenbar geklärt. Ex-Formel-1-Manager Willi Weber schwankt nun zwischen Freude und Skepsis.

Er ist von dem Überfall immer noch gezeichnet – doch am Mittwoch hat der frühere Formel-1-Manager Willi Weber fast schon gejubelt: „Das ist eine Riesenfreude“, sagt er. Der Grund: Die Polizei hat ihn kurz zuvor darüber informiert, dass man die brutalen Villenräuber ermittelt und festgenommen hat, die ihn am 9. Dezember vergangenen Jahres in seinem Haus an der Leibnizstraße im Stuttgarter Westen überfallen hatten. Und nicht nur ihn: Die reisenden Täter hatten auch im September in der Feuerbacher Heide zugeschlagen. Die gefesselten Opfer wurden erst nach 16 Stunden befreit. Ein weiterer Raubüberfall auf ein Ehepaar hatte sich im Januar 2025 im Stuttgarter Süden abgespielt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.