„Riesenfreude“ über Festnahme: Was Willi Weber über brutale Villenräuber sagt

1 Überfall auf Willi Webers Villa im Dezember 2025: Die Polizei ermittelt am Tatort – und ist nun offenbar erfolgreich. Foto: dpa

Drei brutale Raubüberfälle in Stuttgarter Villen mit Millionenbeute sind offenbar geklärt. Ex-Formel-1-Manager Willi Weber schwankt nun zwischen Freude und Skepsis.











Er ist von dem Überfall immer noch gezeichnet – doch am Mittwoch hat der frühere Formel-1-Manager Willi Weber fast schon gejubelt: „Das ist eine Riesenfreude“, sagt er. Der Grund: Die Polizei hat ihn kurz zuvor darüber informiert, dass man die brutalen Villenräuber ermittelt und festgenommen hat, die ihn am 9. Dezember vergangenen Jahres in seinem Haus an der Leibnizstraße im Stuttgarter Westen überfallen hatten. Und nicht nur ihn: Die reisenden Täter hatten auch im September in der Feuerbacher Heide zugeschlagen. Die gefesselten Opfer wurden erst nach 16 Stunden befreit. Ein weiterer Raubüberfall auf ein Ehepaar hatte sich im Januar 2025 im Stuttgarter Süden abgespielt.