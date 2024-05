Raubdelikt beim Bahnhof Kirchheim: Jugendgruppe bedroht Jugendliche und raubt deren Bargeld

1 In Kirchheim wurden Jugendliche ausgeraubt. Foto: dpa

Im Bereich des Güterbahnhofs wurden am Samstag vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren von anderen Jugendlichen in einen Hinterhalt gelockt und ausgeraubt. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um eine zehnköpfige Gruppe handeln.











Link kopiert

Im Bereich des Güterbahnhofs in Kirchheim sind am Samstag gegen 10 Uhr vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren beraubt worden, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden am Ausgang des Flohmarktes beim Eugen-Gerstenmaier-Platz von einer etwa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher unter einem Vorwand unter die Steingaubrücke gelockt und bedroht. Sie händigten ihr ganzes Bargeld – ein niedriger dreistelliger Betrag – aus. Die mutmaßlichen Täter sollen jeweils etwa 16 Jahre alt sein.