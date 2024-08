Raub in Weilheim: Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle

1 Der Täter drohte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargelds. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa













Am Samstagabend ist eine Tankstelle in der Zeller Straße in Weilheim überfallen worden. Gegen 20.40 Uhr betrat ein schwarz gekleideter und maskierter Mann den Verkaufsraum und forderte die Herausgabe von Bargeld. Zur Bekräftigung seiner Forderung zog er eine Schusswaffe. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe verließ der Räuber den Verkaufsraum und flüchtete danach mit einem Fahrrad in Richtung Autobahn. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze, schwarze Schuhe mit auffallend weißen Sohlen und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10 entgegen.