Ein 22-Jähriger will in der Nacht am Stuttgarter Marktplatz gerade Geld abheben, als er von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht wird. Am Ende kann das Opfer flüchten.















Ein unbekannter Mann soll in der Nacht auf Samstag am Stuttgarter Marktplatz einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und überfallen haben. Nach Angaben der Polizei wollte der junge Mann gegen 2.30 Uhr an einem Geldautomaten am Marktplatz Bargeld abheben, als vier Männer an ihn herantraten.

Polizei sucht Zeugen

Einer der Unbekannten entriss dem 22-Jährigen daraufhin das Geld und zückte anschließend ein Messer, mit dem er das Handy seines Opfers einforderte. Zudem zwang er den 22-Jährigen demnach, weiteres Geld abzuheben. Als der junge Mann dem Unbekannten das zusätzlich abgehobene Geld übergab, konnte er diesem sein Handy wieder entreißen.

Anschließend flüchtete er in ein Lokal und verständigte von dort die Polizei. Die Fahndung nach den Unbekannten verlief jedoch erfolglos. Der Unbekannte, der das Messer zog, soll etwa 1,78 Meter groß sein und dunkle Haare haben, die seitlich etwas kürzer sind. Bekleidet war er mit einem Trikot des französischen Fußballvereins Olympique Lyon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778).