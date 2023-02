Drei Männer rauben 49-Jährigen an Haltestelle „Stadtbibliothek“ aus

Raub in Stuttgart

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 49-Jähriger steigt aus der Bahn an der Haltestelle „Stadtbibliothek“. Drei Männer rauben ihn dort aus. Die Polizei sucht die Täter – laut Beschreibung fehlen einem der Männer die Schneidezähne.















Ein 49-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag an der Stadtbahnhaltestelle „Stadtbibliothek“ausgeraubt worden. Die Polizei teilt mit, dass der Mann gegen 0.25 Uhr aus der Stadtbahn U7 aussteigen wollte, als er plötzlich von zwei Männern festgehalten wurde. Ein weiterer Mann zog ihm die Wollmütze über den Kopf und raubte zwei Smartphones und den Geldbeutel aus der Jacke des Opfers. In der Börse waren laut Aussagen des Mannes ein dreistelliger Bargeldbetrag, Ausweispapiere und Bankkarten.

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung bekommen: Die Täter werden mit dunklem Teint beschrieben, sie sollen zwischen 35 bis 45 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Sie sollen Vollbärte und dunkle Kleidung getragen haben, einem Täter fehlen laut Aussage die oberen Schneidezähne. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 05778 bei der Polizei melden.