Raub in Plochingen: Mann in Marktstraße überfallen und beraubt – Polizei schnappt Jugendlichen

1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht zum Dienstag hat mutmaßlich ein 15-Jähriger einen Mann in Plochingen ausgeraubt. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf festnehmen.











﻿ In Plochingen (Kreis Esslingen) hat offenbar ein Jugendlicher in der Nacht zu Dienstag einen Mann überfallen. Nach Angaben der Polizei schlug der 15-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Marktstraße sein 39 Jahre altes Opfer und raubte ihm den Geldbeutel.

Der Verletzte ging anschließend nach Hause und wählte von dort den Notruf. Die Beamten leiteten daraufhin sofort eine Fahndung ein.

Der Jugendliche konnte im Zuge dieser kurz darauf in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Er hatte das Handy und die Geldbörse des Opfers noch bei sich. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 15-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.