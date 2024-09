Raub in Ostfildern: Bekannten in dessen Wohnung überfallen – drei Männer in Haft

Bekannten in dessen Wohnung überfallen – drei Männer in Haft

1 Die Räuber bedrohten den 28-Jährigen mit Schreckschusswaffen in seiner eigenen Wohnung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Drei Männer dringen Ende Juli in die Wohnung eines Bekannten ein und bedrohen ihn mit Schreckschusswaffen. Sie schlagen auf ihn ein, bis er einen vierstelligen Betrag Bargeld herausgibt. Nun sind die drei mutmaßlichen Räuber in Haft.











Link kopiert

Nach einem Raub in Ostfildern, der bereits Ende Juli stattfand, hat die Polizei die drei mutmaßlichen Täter ermittelt und festgenommen. Ein 19-Jähriger ist schon länger in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit.

Am Abend des 23. Juli hielt sich einer der Beschuldigten, ein 19-Jähriger, in der Wohnung eines 28 Jahre alten Bekannten auf. Gegen 22-30 Uhr soll er dann seine 20 und 21 Jahre alten Komplizen in die Wohnung gelassen haben, ohne dass der 28-Jährige dies wusste. Die Beiden bedrohten den 28-Jährigen daraufhin mit Schreckschusswaffen und verletzten ihn mit Schlägen so schwer, dass er später in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Ermittler kommen mutmaßlichen Räubern auf die Schliche

Der Ziel des Angriffs war offenbar, an das Bargeld des Opfers zu gelangen. Schließlich gab der 28-Jährige eine vierstellige Summe an die beiden Angreifer heraus. Der 19-Jährige soll die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen haben. Erst am nächsten Tag schaltete ein Zeuge die Polizei ein, nachdem er vom Raub erfahren hatte. Die Ermittler kamen schnell auf die Spur des 19-jährigen Bekannten des Geschädigten und nahmen ihn schließlich wenige Tage nach dem Überfall fest. Im Zuge der Ermittlungen kamen die Beamten dann auch auf die Spur der mutmaßlichen Komplizen. In der vergangenen Woche wurde der 20-Jährige und der 21-Jährige festgenommen und nach Anordnung eines Richters ebenfalls in Untersuchungshaft genommen.