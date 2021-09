1 Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

Nach einem Raub in der Nacht auf Samstag konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter noch am selben Abend ausmachen und festnehmen.

Nürtingen -

In Nürtingen sieht sich ein 24-jähriger den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts auf Raubes gegenüber.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr ein alkoholisierte 33-Jähriger von hinten niedergeschlagen. Daraufhin wurde ihm der Geldbeutel geraubt.

Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er stationär in eine Klinik aufgenommen werden musste.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte im Zuge dessen ein 22-Jährigen stellen, der Teile des Raubgutes mit sich trug. Er wurde noch in Tatortnähe festgenommen. Der 24-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz und wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Haftrichterin in Nürtingen vorgeführt. Weil diese einen Haftbefehl erließ, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.