Raub in Nürtingen: 15-Jährigen auf Parkplatz ausgeraubt

1 Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Am frühen Montagmorgen wird ein 15-Jähriger laut Polizei auf einem Parkplatz in Nürtingen von Jugendlichen bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Anschließend fliehen die Täter.











Am frühen Montagmorgen gegen 1.20 Uhr ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Robert-Bosch-Straße in Nürtingen zu einer räuberischen Erpressung durch mehrere Jugendliche gekommen. Nach Angaben der Polizei sagte der 15 Jahre alte Geschädigte aus, dass mehrere Jugendliche auf ihn zugegangen seien und unter Androhung von Schlägen Geld von ihm forderten. Der 15-Jährige, der in diesem Moment noch telefonierte, habe mehrere Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht bekommen, heißt es im Bericht weiter. Er habe den Angreifern schließlich einen geringen Bargeldbetrag übergeben. Die tatverdächtigen Jugendlichen seien daraufhin weggerannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief nach Angaben der Polizei bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern dauern an.