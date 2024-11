Raub in Ludwigsburg: Mann am Geldautomaten attackiert

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Jens Wolf

Mitten in Ludwigsburg ist in der Nacht auf Montag ein Mann an einem Geldautomaten zusammengeschlagen und ausgeraubt worden.











Ein 26-jähriger Mann steht an einem Geldautomaten mitten in der Ludwigsburger Innenstadt und wird niedergeschlagen: Das geschah am frühen Montagmorgen gegen 1.15 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße. Der 26-Jährige wurde plötzlich von einem bislang unbekannten Täter mehrfach von hinten auf den Kopf geschlagen.

Während das Opfer versuchte, sich gegen weitere Schläge zu schützen, fiel ihm sein Geldbeutel zu Boden und sein Münzgeld verteilte sich. Ein Taxifahrer, der den 26-Jährigen zuvor zur Bank gefahren hatte, eilte dem Opfer zur Hilfe. Doch postwendend wurde auch der Taxi-Fahrer von dem Täter attackiert und geschlagen.

Nachdem der Täter von beiden Opfern abließ, sammelte er einen Teil der Münzen ein, entnahm die Bankkarte aus dem Automaten und flüchtete über die Wilhelmstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Der Täter wird als rund 1,70 Meter großer Mann mit dunkler Kleidung und dunklem Teint mit Vollbart beschrieben. Die Kriminalpolizei sucht unter der Telefonnummer 08 00 / 11 02 25 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen.