Raub in Leinfelden: Junge Frau am Bahnhof überfallen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach dem Überfall und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto)

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein noch Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Leinfelden (Kreis Esslingen) eine Frau überfallen und ausgeraubt hat.











﻿Am Bahnhof Leinfelden (Kreis Esslingen) ist eine 27-jährige Frau am Sonntag gegen 5.10 Uhr beraubt worden. Der Angriff ereignete sich im Treppenbereich zur Unterführung, als sie allein unterwegs war, berichtet die Polizei.

Der Unbekannte packte sie demnach unvermittelt von hinten am Rucksack, zog die Frau zu Boden zu Boden und riss den Rucksack los. Er flüchtete danach mit seiner Beute zu Fuß durch die Unterführung zur Bahnhofstraße. Die 27-Jährige erlitt Verletzungen, rief den Notruf und kam später in eine Klinik.

Der Täter war ihren Beschreibungen zufolge etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er hatte einen dunklen Teint, einen schwarzen Vollbart und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 70 91 3 bei der Polizei zu melden.