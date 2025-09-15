Raub in Kirchheim: Vier Maskierte überfallen 28-Jährigen – Tasche entrissen

1 Die Ermittlungen der Polizei laufen nach dem Überfall. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Am Sonntagmorgen ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein 28 Jahre alter Mann von einer Gruppe offenbar Maskierter angegriffen und beraubt worden. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

﻿ Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein 28-jähriger Mann von vier Maskierten überfallen worden. Er lief nach Angaben der Polizei durch die Alleenstraße, als ihn die Unbekannten vor einem Bankgebäude angriffen.

Sie sollen auf den Mann eingeschlagen haben und rissen ihm seine Umhängetasche weg. Der 28-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Die Täter flüchteten nach der Attacke in Richtung Schlossplatz. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei die geraubte Tasche in einer Tiefgarage und stellte sie sicher. Zu den Tätern liegt bisher keine nähere Beschreibung vor.