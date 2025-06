Raub in Kirchheim: Täter filmen Prügelattacke mit Handy des Opfers

1 Die Polizei ermittelt die Hintergründe eines Raubüberfalls in Kirchheim. Foto: Marijan Murat/dpa

Am Sonntagabend wurde ein junger Mann auf einem Schulparkplatz in Kirchheim von einer Bande überfallen und leicht verletzt. Kommen die Täter für eine weitere Tat infrage?











Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen fahndet nach vier männlichen Tätern, die am späten Sonntagabend auf dem Parkplatz des Ludwig-Uhland-Gymnasiums in Kirchheim einen 25-jährigen Mann ausgeraubt und leicht verletzt haben sollen.

Der Mann hatte sich gegen 23.45 Uhr auf dem Schulgelände zu einer Verabredung treffen wollen, berichtet das für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen. Vermutlich wurde er unter einem falschen Vorwand zum Parkplatz gelockt. Denn dort warteten vier bis fünf Männer auf ihn, die ihn sofort angriffen. Die Täter ließen sich von dem 25-Jährigen dessen Mobiltelefon aushändigen und filmten mit diesem, wie sie weiter auf das bereits am Boden liegende Opfer einschlugen.

Zusammenhang mit einem weiteren Fall?

Dem jungen Mann gelang schließlich die Flucht in ein nahe gelegenes Restaurant, wo er die Polizei informieren konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg, heißt es. Ob die Tat in Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Raubüberfall steht, der sich am 9. März dieses Jahres in der Jesinger Straße in Kirchheim ereignete, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um das Schulgelände beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/39 90- 330 zu melden.