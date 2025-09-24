Raub in Kirchheim: Mann von Unbekannten mit Messer ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

1 Einer der Räuber soll den Mann mit einem Messer bedroht haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Marc Stinger

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist ein 43-Jähriger von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Die Männer sollen ihn mit einem Messer bedroht und seine Umhängetasche geraubt haben.











﻿ Ein 43 Jahre alter Mann ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Der Überfall hat sich nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen kurz nach 5 Uhr an der Kreuzung Pirolweg und Am Wiesenrain ereignet.

Die Angreifer kamen dem 43-Jährigen zu Fuß entgegen und fragten nach Geld. Als er ablehnte, hielt ihn einer fest, während der andere ein Messer zückte. Danach entriss dieser dem Mann die um den Hals getragene Bauchtasche. Die Männer liefen dann mit ihrer Beute in Richtung Am Wiesenrain davon. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.

Deshalb bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Einer der Täter war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und hatte eine Narbe an der linken Schläfe sowie eine krumme Nase. Er hatte kurze schwarze Haare und trugeine dünne schwarze Regenjacke sowie schwarze Sportschuhe. Sein Komplize war etwa gleich groß, aber kräftig gebaut und glatzköpfig. Er trug eine dunkelgraue Jogginghose, schwarze Schuhe, einen schwarz-rot gestreiften Pullover und eine dunkle Jacke. Beide sprachen nur gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter 07 11 / 39 90 0 oder 07 021 / 50 10 entgegen.