Raub in Kirchheim: Mann beraubt und Schreckschusswaffe auf Freibadparkplatz abgefeuert

1 Die Räuber sollen auch eine Schreckschusswaffe abgefeuert haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christian Ohde/IMAGO/Christian Ohde

Vier Unbekannte haben unter anderem mit einer Sturmhaube und einer Schreckschusswaffe am Sonntagabend einen 31-Jährigen in Kirchheim überfallen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.











Vier noch Unbekannte haben am Sonntagabend einen 31-Jährigen in der Jesinger Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) überfallen, geschlagen und ihm Geld geraubt. Nach Angaben der Polizei schossen die Räuber dabei auch mindestens zweimal mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Mannes.

Die Kriminalpolizei Esslingen fahndet nun nach den vier Tätern. Der Angriff passierte gegen 20.45 Uhr, als der Mann sich auf dem Freibadparkplatz mit einer Verabredung treffen wollte. Stattdessen traf er dort jedoch auf vier Unbekannte, von denen einer eine Sturmhaube trug. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie Bargeld und das Mobiltelefon des Opfers. Der Mann gab sein Geld heraus, behielt aber sein Handy.

Schreckschusswaffe abgefeuert – Polizei sucht Zeugen

Die Täter schlugen dann auf den im Auto sitzenden 31-Jährigen ein, einer der Angreifer schoss mindestens zweimal mit einer Schreckschusspistole in seine Richtung. Anschließend flüchteten die Räuber. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, suchte selbstständig medizinische Hilfe auf und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei Personen, die möglicherweise etwas verdächtiges beobachtet haben, unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 03 30 um Hinweise.

Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 Jahre alt, dunkler Teint, dunkel gekleidet, sprachen deutsch ohne Akzent. Die Tatwaffe wird als schwarze Pistole beschrieben.