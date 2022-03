1 Die Täter rissen einem der beiden Opfer eine Bauchtasche mit Bargeld aus der Hand. Foto: dpa/Roland Weihrauch

In der Nacht auf Sonntag sind auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in Esslingen zwei Brüder überfallen worden. Einer der beiden wurde dabei offenbar mit einem Messer am Arm verletzt.















Esslingen - Am späten Samstagabend wurden zwei Brüder auf einem Parkplatz in der Nähe einer Diskothek in der Röntgenstraße ausgeraubt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 20 Jahren gegen Mitternacht die Diskothek verlassen und wurden kurz darauf auf dem Parkplatz von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Anschließend kamen laut Polizeiangaben etwa zehn weitere männliche Personen dazu und schlugen unvermittelt auf die beiden Brüder ein. Dabei wurde dem 17-Jährigen eine Bauchtasche mit Bargeld und persönlichen Gegenständen aus der Hand gerissen.

Infolge der Auseinandersetzung erlitt sein Bruder Verletzungen am Arm, die offenbar von einem Messer stammen und in einem Klinikum behandelt werden mussten. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten die Täter in Richtung Zeppelinstraße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.