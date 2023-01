Raub in Baltmannsweiler

1 Die Polizei sucht in Baltmannsweiler nach einem unbekannten Räuber (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) wurde am Montagabend ein 24-Jähriger beraubt. Seinen Angaben zufolge kam dabei auch ein Messer zum Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen.















Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Vorfall am späten Montagabend in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen). Laut Polizei war ein 24-Jähriger gegen 23.10 Uhr zu Fuß zwischen Halden- und Eugenstraße entlang. Dabei sei ihm ein Unbekannter begegnet, der unvermittelt die tragbare Musikbox des Geschädigten an sich genommen haben soll und dabei auch versucht habe, den 24-Jährigen mit einem Messer anzugehen.

Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Eugenstraße. Eine sofortige Fahndung nach dem 1,80 Meter großen, volljährigen Mann, der mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war, blieb bislang erfolglos. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 07 11 / 399 03 30 entgegen.