Raub in Baltmannsweiler

1 In Baltmannsweiler überfiel ein unbekannter Täter eine 42-jährige Frau beim Geldabheben. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Freitagabend hat ein noch unbekannter Täter eine 42-jährige Frau beim Geldabheben bedroht. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.















Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt momentan gegen einen noch unbekannten Täter wegen schwerer räuberischer Erpressung. Der Vorfall fand am Freitagabend gegen 19.10 Uhr in einer Bankfilliale in Baltmannsweiler statt.

Eine 42-jährige Kundin betrat dabei den Vorraum der Filiale, um Geld abzuheben und wurde unvermittelt von einer maskierten männlichen Person angegriffen. Der Täter hat sie unter Androhung von Gewalt gezwungen, von ihrem Konto Geld abzuheben und ihm auszuhändigen.

Die Ermittlungen dauern an

Er verließ daraufhin die Bank zu Fuß in Richtung Hohengehren, ohne die Frau zu verletzen. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeireviere Esslingen und Schorndorf und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Ergebnis.

Zeugen, welche möglicherweise die Tat oder den Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.