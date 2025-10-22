Rattenplage in Filderstadt: „Wir haben Angst, die Lagertür aufzumachen“
Seit an der S-Bahn-Verlängerung gearbeitet wird, sind Ratten aus ihrem unterirdischen Revier verdrängt worden – für die Anrainer wird das wird zum Problem. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Der S-Bahn-Bau hat massenhaft Ratten aus dem Untergrund vertrieben. Jetzt drängen die Tiere am Bahnhof von Bernhausen an die Oberfläche. Was tut die Stadt?

Wie schön alles aussah, hat Fatih Yavuz in einem Foto festgehalten. Darauf sind große Holzkisten mit bunten Blumen zu sehen, hübsch gruppiert um die Terrasse des kleinen Eiscafés Verdi auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernhausen, das er betreibt. Seit dem Hochsommer sind die Kisten aber weg. Fatih Yavuz hatte sich dafür starkgemacht, dass sie verschwinden. Der Grund: Ratten hatten sich in den Kisten eingenistet. „Die waren drinnen mit Jungtieren“, erzählt er. Ein Zustand, der an einem Gastronomiebetrieb nicht so bleiben konnte. „Wir hatten Angst, dass sie ins Café kommen“, sagt er.

