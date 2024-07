Rathausspitze in Aichwald: Volker Haug wird stellvertretender Bürgermeister

Rathausspitze in Aichwald

1 Volker Haug Foto: Andreas Kaier

Der neue Gemeinderat von Aichwald wählte den CDU-Fraktionssprecher Volker Haug zum stellvertretenden Bürgermeister. Die letzte Sitzung des alten Gremiums hatte es in sich.











Link kopiert

Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Aichwald heißt Volker Haug. Der am 9. Juni neu gewählte Gemeinderat bestimmte den Sprecher der CDU-Fraktion kürzlich in seiner ersten Sitzung zum Vertreter von Bürgermeister Andreas Jarolim. Haug gehört nicht nur der mit sieben Mandaten stärksten Fraktion im Gremium an. Mit 4148 Stimmen war er aus der Kommunalwahl auch als Stimmenkönig hervorgegangen.