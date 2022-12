Rathausplatz in Denkendorf

1 Das Café am Denkendorfer Rathausplatz steht derzeit leer. Foto:

Die Suche nach neuen Nutzungskonzepten für das Denkendorfer Café am Rathaus war nicht erfolgreich. Die Bürger wünschen sich jedoch einen Treff. Nun wird erneut ein Gastronom gesucht.















Link kopiert

Das Café am Denkendorfer Rathausplatz ist seit geraumer Zeit ein Sorgenkind der Gemeinde. Nach mehreren Betreiberwechseln stehen die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten in der Ortsmitte seit Monaten leer. Zuvor waren sie unter anderem als Eisdiele, Café, Bar-Lounge und Bistro genutzt worden. Die Suche nach einer anderen Nutzung war bisher erfolglos. Dafür hatte man im Sommer einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Gefordert waren ein möglichst konkretes Konzept und die Bereitschaft, dieses selbst umzusetzen. Zahlreiche Bürger hätten sich beteiligt, berichtete der Bürgermeister Ralf Barth im Gemeinderat. Es seien viele kreative Ideen eingegangen. Leider habe niemand für die Realisierung seiner Ideen in Eigenregie gewonnen werden können.