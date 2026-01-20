Rathauschef in Stuttgart: „Abschied vom Schlaraffenland“ – OB Nopper reagiert auf Kritik an Äußerung

„Abschied vom Schlaraffenland“ – OB Nopper reagiert auf Kritik an Äußerung

1 Die Kommunen müssten „jeden Strohhalm für Einsparmaßnahmen ergreifen“, sagt OB Frank Nopper. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart muss sparen. Oberbürgermeister Frank Nopper sprach vom „Abschied vom Schlaraffenland“. Diese Aussage stellt er klar – vor allem im Hinblick auf Menschen mit Behinderung.











Es passiert nicht oft, dass eine Aussage von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) derart hohe Wellen schlägt. Der Rathauschef hatte im Zusammenhang mit nötigen Einsparungen in der Landeshauptstadt gesagt, dass man sich „leider vom Schlaraffenland verabschieden“ müsse. Dieses Zitat wird seitdem vielfach diskutiert und unterschiedlich ausgelegt. Unter anderem die Diakonie Stetten, die Landesbehindertenbeauftragte und das baden-württembergische Sozialministerium haben OB Nopper dafür kritisiert.