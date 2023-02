1 Im Rathaus Neuhausen ändern sich die Strukturen. Foto: Roberto Bulgrin

Dass gute Amtsleiter abwandern, trifft viele Kommunen. Neuhausens Gemeinderäte wollen das abwenden, schaffen zwei Stellen für Beigeordnete. Neustrukturierungen tun Not, meint unsere Autorin Elisabeth Maier.















Fachkräftemangel lähmt die Verwaltungen. In vielen Kommunen im Kreis Esslingen bleiben Stellen unbesetzt. Dass Amtsleiter in kleineren Orten die Möglichkeit reizt, als Beigeordnete oder Bürgermeister in den Großen Kreisstädten nicht nur viel mehr zu verdienen, sondern auch mehr Verantwortung zu tragen, liegt da auf der Hand. So ist der Antrag der Freien Wähler und der CDU in Neuhausen nachvollziehbar, die Verwaltung mit der Schaffung zweier attraktiver Stellen zukunftsfähig zu machen.