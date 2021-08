Was sind T+ Drops Tropfen?

T+ Drops sind eine für den Mann entwickelte Nahrungsergänzung für die Einnahme bei einem zu niedrigen Testosteronspiegel. Das Hormon Testosteron ist im männlichen Hormonspiegel nicht nur für die Libido, sondern auch für:

Haarwachstum

Muskelaufbau und

Knochendichte

verantwortlich. Die Testorsterontropfen sollen laut Hersteller dazu beitragen, auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe einen Ausgleich für den Mangel an Testosteron zu gewähren. Zu diesen Inhaltsstoffen gehören unter anderem Kiefernöl und Ceylon-Zimtbaum Extrakt. Die Herstellung als Nahrungsergänzung sorgt dafür, dass dieses Mittel frei verkäuflich ist. Die Tropfen stehen Dir somit ohne Rezept und Besuch in der Apotheke zum Kauf zur Verfügung. Die Einnahme sollte laut Hersteller zweimal täglich erfolgen, um die Auswirkungen der versprochenen Wirkung zu erleben. Die Verwender sollten daher eine Routine entwickeln, um eine Basis zu schaffen, um den Inhaltsstoffen die bestmögliche Wirkung zu ermöglichen. (Jeder/alle Links in diesem Beitrag sind Affiliate-Links, von denen der Autor eine kleine Provision aus dem Verkauf dieses Produkts/Dienstleistung erhält, aber der Preis ist der gleiche für Sie.)

Warum brauche ich dieses Nahrungsergänzungsmittel?

T+ Drops Testosterontropfen gehören wie bereits erwähnt zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Die Inhaltsstoffe sind daher ausschließlich natürlichen Ursprungs. Wäre dies nicht der Fall, dürfte ein Verkauf in dieser frei verkäuflichen Produktkategorie nicht erfolgen. Wenig überraschend zielen die Testosterontropfen auf eine Einnahme für den Mann ab. Der Hersteller verfolgt damit das Ziel den Testosteronspiegel auf natürliche Weise wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Eine Therapie oder gar Behandlung ersetzt die Einnahme jedoch nicht. Handelt es sich nicht um ein kurzfristiges Ungleichgewicht, welches etwa durch Stress oder Übergewicht verursacht wurde, ist es wichtig die Symptome von einem Arzt abklären zu lassen.

Die Herstellerversprechen fallen wie bei Produkten dieser Art auch bei den T+ Drops sehr breit gefächert aus. Positiven Einfluss soll die Einnahme unter anderem auf die Libido, die Leistungsfähigkeit sowie den Schlaf haben. Als positiver Nebeneffekt eines ausgeglichenen Testosteronspiegels vereinfacht sich auch der Muskelaufbau. Welche Wirkung die T+ Drops auf Deinen Hormonhaushalt haben ist jedoch von Mann zu Mann verschieden, sodass Du auf positive Effekte ebenso wie mögliche Unverträglichkeiten achten solltest.

T+ Drops Bewertung und Empfehlung

Die Inhaltsstoffe der T+ Drops setzen sich komplett aus pflanzlichen Bestandteilen zusammen. Obwohl das Nahrungsergänzungsmittel als Testosterontropfen verkauft wird, ist in den Tropfen selbst kein männliches Hormon enthalten. Das bedeutet, dass die Inhaltsstoffe vermehrt dazu dienen dem Ungleichgewicht im Körper entgegenzuwirken. Stehen zum Beispiel zu hohe Blutfettwerte der Bildung von Testosteron im Weg, kann das Produkt eine Senkung herbeiführen. Das Ziel ist es daher eher dem Körper Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung zu stellen. Den Stresslevel im Job zu senken oder eine ungesunde Ernährung können die Tropfen nicht auf Dauer ausgleichen. Die T+ Drops sind daher auch als eine Möglichkeit zu verstehen sich mehr mit Deinem Körper auseinanderzusetzen und Zusammenhänge wie Stress, einseitige Ernährung oder mangelnde Bewegung auf den Hormonspiegel besser verstehen zu können. Besuchen Sie die Anbieter-Webseite, um weitere Kundenbewertungen zu sehen!

Infos zur T+ Drops Einnahme

Der Hersteller rät den Nutzern der Testosterontropfen zu einer zweimal täglichen Einnahme. Die erste Einnahme sollte idealerweise vor dem Frühstück erfolgen. Die Schleimhäute im Magen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Verdauung beschäftigt und können die Inhaltsstoffe besser aufnehmen. So sinkt das Risiko, dass die Inhaltsstoffe wie Kiefernöl wieder unverdaut ausgeschieden werden. Die zweite Einnahme erfolgt kurz vor dem Einschlafen am Abend.

Für die Dosierung liegt die empfohlene Dosis für einen Mann bei drei Tropfen pro Einnahmen und sechs Tropfen pro Tag. Der Hersteller empfiehlt für die Einnahme eine bestimmte Routine beizubehalten. Die drei Tropfen werden hierfür mit der beigefügten Pipette unterhalb der Zunge in den Mund geträufelt. Hier treffen die Inhaltsstoffe auf die ersten Schleimhäute. Die Testosterontropfen sollten für 30 bis 60 Sekunden im Mund verbleiben bis die Tropfen heruntergeschluckt werden dürfen. Damit die Inhaltsstoffe den Magen schneller erreichen ist es auch erlaubt nach der Einnahme ein Glas Wasser zu trinken. Dadurch verschwindet auch der Geschmack der Inhaltsstoffe schneller aus Deinem Mund.

Kann T+ Drops Risiken oder Allergien hervorrufen?

Die Hersteller von T+ Drops Testosterontropfen gibt auf der Webseite zu diesem Produkt auch die Nebenwirkungen bekannt. Beobachtet werden konnten unerwünschte Begleiterscheinungen wie Müdigkeit, Mundtrockenheit, leichte Benommenheit und Durchfall. Der Anbieter gibt an, dass etwa 1 von 1000 Verwendern solche Nebenwirkungen verspürt.

Davon ausgenommen sind Personen, die eine allergische Reaktion auf einen der vorhandenen Wirkstoffe zeigen. Bist Du gegen Kiefern, Zimt oder Oliven allergisch und weist eine Unverträglichkeit auf, ist es besser auf die Einnahme der T+ Drops zu verzichten. Wie bei allen eingenommenen Nahrungsergänzungsmitteln ist es wichtig den eigenen Körper sehr genau zu beobachten, um mögliche Nebenwirkungen schnell zu erkennen und die Einnahme abzubrechen.

Was sind die T+ Drops Qualitätsmerkmale?

Die Testosterontropfen für den Mann soll laut Angaben des Herstellers auf der Webseite gleich mehrere Qualitätsmerkmale aufweisen. Hierzu gehören zuerst die erwähnten Qualitätskontrollen. Die Qualität der T+ Drops wird hierbei von einem unabhängigen Labor nachgewiesen. Leider wird weder der Name des Labors noch ein Nachweis der zuletzt durchgeführten Tests veröffentlicht. Auf dieser Basis ist es relativ schwierig den Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu überprüfen.

Weiterhin soll die Herstellung der Testosterontropfen komplett innerhalb der Europäischen Union erfolgen. Das verspricht den Nutzern eine gleichbleibende Qualität der Nahrungsergänzung. Zeitgleich reduziert eine Herstellung innerhalb der EU die Transportwege und bindet die Hersteller an bestimmte Standards, die sowohl die Hygiene während der Produktion als auch andere Bereiche der Herstellung umfassen.

Allgemeine T+ Drops Meinungen

Wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln ist es auch bei den T-Drops Testosterontropfen wichtig die Erwartungshaltung nicht zu hoch anzusetzen. Pflanzliche Inhaltsstoffe können die gewünschte Wirkung entfalten, eine Garantie hierfür kann ein seriöser Hersteller jedoch nicht geben. Jeder Körper reagiert unterschiedlich auf die Zusammensetzung der ausgewählten Pflanzen. Im Vergleich zu Medikamenten ist die Wirkung der pflanzlichen Inhaltsstoffe nicht sofort spürbar. Entscheidest Du Dich dafür die Tropfen auszuprobieren solltest Du nicht gleich nach einigen Tagen aufgeben, sondern dem Produkt mehr Zeit geben, um Einfluss auf die Bildung von Testosteron im Körper zu nehmen. Die 30 Tage, die ein Fläschchen der Tropfen beinhaltet, sollte jedoch mehr als genug Zeit sein, um eine Wirkung festzustellen oder sich einem anderen Produkt zuzuwenden.

Die vorhandenen Testberichte von bisherigen Käufern sprechen weitgehend über verbesserte Leistungsfähigkeit und Fitness. Die Rückmeldungen und Bewertungen, die auch die Wirkung der Testosterontropfen auf die Potenz offen ansprechen, sind dagegen sehr viel spärlicher gesät. In diesem Bereich musst Du somit selbst testen, ob die T+ Drops Deine Lust steigern oder sich keine Veränderung einstellt. Ein Punkt, der zu negativen Kommentaren geführt hat, ist die Form der Einnahme. Bei einigen Käufern hat der Geschmack, bestehend aus einer Mischung aus Zimt, Kiefernnadeln und Olive, aufgrund des längeren Verbleibs im Mund zu Übelkeit beigetragen. Hier musst Du bei Bedarf selbst ausprobieren, ob der Geschmack für Dich in Ordnung ist oder nicht. Besuchen Sie die Anbieter-Webseite, um weitere Kundenmeinungen zu sehen!

Wo kann ich T+ Drops bestellen?

T+ Drops Testosterontropfen sind frei verkäuflich. Das bedeutet, dass Du weder einen Arzt aufsuchen noch die Tropfen in einer Apotheke kaufen musst. Die Tropfen lassen sich daher testen, ohne den Testosteronmangel offen zur Schau zu stellen. Der Anbieter beschränkt den Verkauf der Testosterontropfen derzeit auf den Verkauf über die ins Netz gestellte Webseite. Onlinehändler wie Amazon haben die Tropfen somit nicht im Sortiment.

Auf der Webseite findest Du zusätzlich Informationen über die Inhaltsstoffe und die Einnahme. Diese Informationen machen es leichter sich noch vor dem Kauf eine erste Meinung über dieses Produkt zu bilden. Wie bei Nahrungsergänzungsmitteln zur Steigerung der Potenz üblich sind auch die T+ Drops in verschiedenen Paketen erhältlich. Den Anfang macht das Startpaket mit einem Fläschen der Tropfen. Der Inhalt soll laut Hersteller für einen Monat ausreichend sein. Danach folgt das Vorteilspaket mit zwei Fläschchen und das Best Buy Paket mit drei Fläschchen der Nahrungsergänzung für den Mann. Als Anreiz für den Kauf der Pakete mit einem größeren Inhalt bietet der Verkäufer aktuell eine Rabatt-Aktion an. Die Ersparnis beträgt 27 % beim Kauf des Vorteilspakets und 46 % beim Erwerb des Best Buy Pakets. Für diese Einkäufe entfallen zudem die Versandkosten, was beim Startpaket nicht der Fall ist.

Für den Kauf der Testosterontropfen stehen Dir aktuell drei Zahlmöglichkeiten zur Auswahl. Hierbei handelt es sich um die Zahlung per:

Kreditkarte

Sofortüberweisung oder

Rechnung.

Möchtest Du die T+ Drops erst nach Erhalt der Ware auf Rechnung zahlen, überweist Du den Betrag nicht direkt an den Verkäufer, sondern musst Klarna in Anspruch nehmen. Dieser Umstand ist auf der Webseite gekennzeichnet, sodass Du Dir vor dem Kauf überlegen kannst diesen Zahlungsanbieter in Anspruch zu nehmen oder eine der beiden anderen Zahlungsoptionen auszuweichen. Hier zur Anbieter-Webseite, um einen ermäßigten Preis zu finden!

Erklärung der T+ Drops Inhaltsstoffe

Die T+ Drops Inhaltsstoffe bestehen aus den folgenden Inhaltsstoffen:

Kiefernöl : Das aus Kiefernnadeln gewonnene Öl wirkt sich unter anderem positiv auf den Stressabbau des Körpers aus. Ist Stress eine der Hauptursachen der verminderten Produktion von Testosteron, kann sich durch die Einnahme des Öls unter Umständen eine Verbesserung erzielen. Kiefernöl ist zudem dafür bekannt Erschöpfung vorzubeugen und insgesamt die Leistungsfähigkeit zu beflügeln.

CeylonZimtbaum Extrakt : Der CeylonZimtbaum stammt ursprünglich aus Sri Lanka. Verarbeitet werden können sowohl die Rinde als auch die Früchte, die der Baum trägt. Zimt kann dazu beitragen den Blutzuckerspiegel zu senken. Zudem wirkt Zimt durchblutungsfördernd, was wiederum einen positiven Effekt auf die Libido bereithalten kann.

Olivenöl : Olivenöl wirkt aktiv gegen freie Radikale, denen unter anderem nachgewiesen wurde für die Schädigung von Zellen die Verantwortung zu tragen. Das verwendete Olivenöl ist einer der wenigen Bestandteile der T+ Drops, die einen direkten Effekt auf das Testosteron im Körper ausüben. Die enthaltenen Fettsäuren begünstigen eine schnellere Geschwindigkeit der Produktion neuer Hormone im Körper. Mit dieser Form des "Treibstoffes" kann es leichter fallen den zu niedrigen Testosteronspiegel wieder anzukurbeln.

Mittelkettiges Triglycerid: Mittelkettige Triglyceride sind auch unter dem Namen MCTFette bekannt. Gewonnen werden die Fettsäuren auf tropischen Pflanzen wie Kokosnüsse oder auch Ölpalmen. Die MCT-Fette werden den gesunden, gesättigten Fettsäuren zugerechnet. Diese Fettsäuren werden vom Körper schneller aufgenommen und sorgen zeitgleich für ein Plus an Energie.

0% THC​ Anteil

0% CBD Anteil

Wer ist der Anbieter des Produkts?

Nachfolgend findest Du nähere Angaben zum Hersteller der T+ Drops für Männer:

Name: Premium Health B.V.

Adresse: Zuideinde 79

1121DD Landsmeer

Herkunftsland: Niederlande

Homepage: https://t-plus-drops.com/

Support-Telefon: + 31 (0) 20 7670552

E-Mail: support-de@premiumhealth.eu

Der Hersteller gewährt den Käufern das gesetzlich zustehende Umtauschrecht von 14 Tagen. Dieser Zeitraum beginnt nicht mit dem Kauf der Ware, sondern erst nach der erfolgreichen Zustellung. Hierbei kann es sich auch um die Übergabe des Pakets an einen Nachbarn handeln. Der Umtausch wird vom Hersteller nur akzeptiert, wenn es sich um eine geschlossene Packung handelt. Hast Du die T+ Drops bereits getestet ist ein Umtausch nicht mehr möglich. Die Rücksendekosten trägst Du ebenfalls allein und erhältst keine Rückerstattung mit dem Kaufpreis.

Allgemeine Informationen zum Thema Testosterontropfen

Ein niedriger Testosteronspiegel ist ein medizinisches Problem mit dem sich fast jeder Mann am ein oder anderen Punkt im Leben schon einmal auseinandersetzen musste. Von diesem Punkt an gibt es zwei Möglichkeiten fortzufahren. Der eine Weg führt zu einer medizinischen Therapie für dieses Problem und der andere zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Das Angebot an Mitteln zur Anhebung des Testosteronspiegels ist bereits seit einigen Jahren konstant vorhanden. Am einfachsten einzunehmen sind in der Regel Testosterontropfen. Die kleinen Flaschen passen zudem in jede Tasche und sind somit auch für die Mitnahme geeignet.

Das Design viele Verpackungen lässt zudem nicht unbedingt auf den Inhalt schließen. Die Nahrungsergänzung wird dadurch nicht direkt mit einem Mittel in Verbindung gebracht, welches auch der Steigerung der Potenz dienen könnte. Testosterontropfen für den Mann wie T+ Drops lassen sich zudem sehr gut in den Alltag integrieren und erfordern häufig bis auf einen leeren Magen keine besondere Vorbereitung oder gar eine komplette Ernährungsumstellung oder andere Änderungen der Lebensgewohnheiten.

Bekannte FAQ zu diesem Produkt

F: Ist der Hauptbestandteil der T+ Drops Testosteron?

A: Die T+ Drops für den Mann enthalten überhaupt kein Testosteron. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe der Testosterontropfen wie Oliven- und Kiefernnadelöl soll dem Körper dabei helfen das Gleichgewicht wiederzufinden und von selbst die Bildung des Hormons anzukurbeln.

F: Sind die Tropfen rezeptpflichtig?

A: Die T+ Drops Testosterontropfen sind nicht rezeptpflichtig. Ein Rezept vom Arzt ist für den Kauf ebenfalls nicht erforderlich.

F: Sind die Testosterontropfen nur für den Mann geeignet?

A: Die Zielgruppe von T+ Drops umfasst ausschließlich Männer. Im weiblichen Körper werden geringen Mengen an Testosteron produziert, sodass ein niedriger Testosteronspiegel weit weniger gravierende Auswirkungen hat als auf den männlichen Hormonhaushalt.

F: Ist eine tägliche Einnahme erforderlich?

A: Die T+ Drops Testosterontropfen werden zweimal täglich eingenommen. Die erste Einnahme sollte vor dem Frühstück auf leeren Magen erfolgen und die zweite am Abend vor dem Schlafen. Der Hersteller empfiehlt eine Dosierung pro Einnahme von drei Tropfen.

F: Sind Nebenwirkungen bekannt?

A: Zu den Nebenwirkungen von T+ Drops gehören Mundtrockenheit, leichte Benommenheit, Müdigkeit und Durchfall. Zusätzlich können Allergien oder Unverträglichkeiten gegen einen der verwendeten Inhaltsstoffe der Nahrungsergänzung auftreten.

Externe Quellenhinweise und weiterführende Links

