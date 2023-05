Auto kracht ungebremst in geparkten Sattelzug

9 Nach dem Unfall waren die Rettungsdienst und Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Foto: SDMG

Am Samstagnachmittag hat ein 69-jähriger Autofahrer gegen 16.50 Uhr die Kontrolle über sein Auto auf der A 8 verloren. Daraufhin krachte der Wagen ungebremst in einen Sattelzug, der in der Einfahrt einer Raststätte abgestellt war.















Auf der A 8 bei Denkendorf (Kreis Esslingen) ist am Samstag ein 69-Jähriger auf einen Lastwagen aufgefahren, der in der Ausfahrtspur einer Raststätte geparkt war. Der Unfall löste einen großen Einsatz der Rettungskräfte aus, nach Angaben der Polizei wurde aber niemand verletzt.

Wie ein Sprecher mitteilt, verlor der 69-Jährige auf seiner Fahrt in Richtung Karlsruhe vermutlich aus medizinischer Ursache die Kontrolle über sein Auto. Deshalb kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke der Autobahn. Dann fuhr der Wagen ungebremst auf den Sattelzug auf, den dessen 29-jähriger Fahrer seitlich an der Ausfahrtspur abgestellt hatte.

Die Einsatzkräfte lösten einen großen Einsatz aus, neben Rettungswagen und Feuerwehr war auch ein Notarzt im Einsatz, der mit einem Helikopter an die Unfallstelle gebracht wurde. Entgegen der Informationen, die bei der ersten Meldung des Unfalls übermittelt worden waren, war der 69-Jährige aber unverletzt geblieben. Dennoch wurde er versorgt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer, der in der Fahrerkabine gewesen war, wurde nicht verletzt. Durch den Unfall musste die Zufahrt zur Raststätte bis etwa 20.30 Uhr gesperrt bleiben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.