1 Für den Parkplatz Rübholz an der A 8 bei Wendlingen gibt es Lob und Kritik. Foto: Horst Rudel

Der Auto Club Europa (ACE) testet bundesweit 500 unbewirtschaftete Rastplätze entlang der Autobahnen, nur einer liegt im Landkreis Esslingen. Der A-8-Rastplatz Rübholz bei Wendlingen offenbart Licht und Schatten.















Deutschland, deine Rastplätze: Was wie ein Stoßseufzer vieler Autofahrer ob der häufig vermüllten und wenig einladenden Anlagen klingt, ist das Motto einer bundesweiten Initiative des in Stuttgart ansässigen Auto Club Europa (ACE): Den Start der Urlaubssaison zum Anlass nehmend, werden bundesweit gut 800 Ehrenamtliche bis Ende September unbewirtschaftete Rastplätze an den Autobahnen unter die Lupe nehmen. Rund ein Drittel der insgesamt 1500 Anlagen auf rund 13 000 Autobahnkilometern wird dabei überprüft. So sollen Missstände hinsichtlich der Verkehrssicherheit, Sauberkeit, Ausstattung und Barrierefreiheit aufgedeckt und natürlich auch beseitigt werden, erläutert der ACE-Vorsitzende Stefan Heimlich. Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor.