Trafostation in Flammen - Zigtausende ohne Strom

1 In Rastatt ist es zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Döhrn

Wenn in einer ganzen Stadt kein Lichtschalter mehr geht: In Rastatt ist der Strom großflächig über Stunden ausgefallen. Ursache ist der Brand einer Trafostation.















Wegen eines Brandes einer Trafostation in Rastatt ist es zu einem stundenlangen, flächendeckenden Stromausfall gekommen. Wie ein Polizeisprecher berichtet, brach das Feuer am Sonntagmorgen aus noch unklarer Ursache aus. Der Stromausfall betreffe das gesamte Stadtgebiet nach wie vor, hieß es am Mittag.

Laut der Warn-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind die Notrufnummern der Polizei und Feuerwehr gestört. Es traten demnach schädliche Gase aus. Bewohner sollten Fenster und Türen schließen. Verletzt wurde niemand. Der Umfang des Schadens war noch unklar. Die Störung betreffe das ganze Versorgungsnetz, hieß es bei den Stadtwerken Rastatt.

Wegen des Stromausfalls fiel bei der Bahn ein Stellwerk in Rastatt aus

Ein Sprecher der Feuerwehr des Landkreises Rastatt berichtete der dpa am Mittag, dass der Brand mittlerweile gelöscht sei, es aber weiter keinen Strom gebe. Die Feuerwehr habe sich in allen Ortsteilen der Stadt mit Fahrzeugen positioniert, um Notrufe der Bevölkerung aufzunehmen. Auch alle Feuerwehrhäuser seien besetzt. Die Integrierte Leitstelle Mittelbaden sei personell verstärkt worden.

Wegen des Stromausfalls fiel bei der Bahn zudem ein Stellwerk in Rastatt aus. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Die Störung sei aber mittlerweile behoben.

Rastatt liegt etwa 22 Kilometer südwestlich von Karlsruhe und hat rund 50 000 Einwohner.