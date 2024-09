Rastatt: Menschliche Knochen in versenktem Auto gefunden

Menschliche Knochen in versenktem Auto gefunden

1 Die Polizei stellte die Knochen in einem Opel sicher, der im Rhein versenkt worden war. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Mit einem besonderen „Cold Case“ hat es die Polizei in Baden zu tun. Im Rhein wird ein roter Opel gefunden, der seit Jahrzehnten im Wasser liegt.











Link kopiert

In einem Auto, das seit knapp 40 Jahren im Rhein liegt, sind menschliche Knochen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, dürfte es sich um den Fall einer vermissten Person aus dem Jahr 1986 handeln. Details gab es dazu zunächst nicht. „Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die auf ein Kapitalverbrechen hindeuten“, teilten die Ermittler lediglich mit.

Bereits in der vergangenen Woche war ein Angler in Rastatt-Plittersdorf auf das Wrack im Strom aufmerksam geworden. Der Haken seiner Angelrute war demnach an etwas hängengeblieben. Der Angler ging ins Wasser und entdeckte das Autokennzeichen.

Wasserschutzpolizei findet Knochen

Taucher der Wasserschutzpolizei fanden dann Mitte der Woche die Knochen in dem Wagen. Der rote Opel dürfte ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge seit rund 38 Jahren im Wasser liegen. Offen blieb, warum das Fahrzeug nicht früher entdeckt wurde.