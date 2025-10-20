Rastatt: Rheintalbahn am Sonntag wegen Bombenentschärfung gesperrt

1 Reisende müssen auf der Rheintalbahn am Sonntag mit Beeinträchtigungen rechnen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Zugpassagiere müssen am Wochenende auf der Rheintalbahn mit Beeinträchtigungen rechnen. Das wird auch viele Fernreisende auf der Strecke von und nach Basel treffen.











Rastatt - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe müssen Bahnreisende auf der wichtigen Zugstrecke zwischen Karlsruhe und Basel am Sonntag (26. Oktober) mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Karlsruhe und Baden-Baden wird von 11.00 Uhr an eingestellt, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Grund sei eine Kampfmittelräumung in Rastatt. Die Sperrung betrifft sowohl den Fern- als auch den Nahverkehr.

Zum Ersatz verkehren Busse zwischen Karlsruhe und Baden-Baden. Der Ersatzverkehr fährt in Karlsruhe um 11.15 Uhr, 12.15 Uhr, 13.15 Uhr und 14.15 Uhr ab, in Baden-Baden um 11.35 Uhr, 12.35 Uhr, 13.35 Uhr und 14.35 Uhr. Die Bahn rechnet damit, dass nach der Entschärfung ab circa 15.00 Uhr wieder Züge fahren können.

Gefunden am Schwimmbad

Die amerikanische Fliegerbombe war am Dienstagabend bei Tiefen-Sondierungen an der Baustelle eines Schwimmbads in Rastatt entdeckt worden. Für die Entschärfung müssen etwa 3.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen, auch Zufahrtswege und Luftraum werden gesperrt. Der Bereich in einem Radius von 500 Metern um den Fundort wird geräumt. Wichtig für Betroffene: Wegen der eintretenden Winterzeit wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhr von 3.00 auf 2.00 Uhr zurückgestellt.