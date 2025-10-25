1 Grünen-Politiker Cem Özdemir und die Autorin Düzen Tekkal stellen sich hinter den VfB-Profi Deniz Undav, der rassistisch angefeindet wurde. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Robert Schmiegelt / IMAGO Eibner / IMAGO Sportfoto Rudel

Deniz Undav wird nach dem Spiel in Istanbul im Netz rassistisch attackiert. Der Politiker Cem Özdemir und die Autorin Düzen Tekkal zeigen volle Solidarität mit dem VfB-Profi.











Fußball-Nationalspieler Deniz Undav sieht sich angesichts seiner kurdisch-jesidischen Wurzeln Hass und Hetze im Internet ausgesetzt. Mittlerweile haben sich auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir sowie die Autorin und Journalistin Düzen Tekkal zu den Anfeindungen geäußert.

Die Informationsstelle Antikurdischer Rassismus (IAKR) und der Zentrale Menschenrechtsrat der Kurd*innen in Deutschland (ZMRK) teilten auf Instagram mit , dass die Anfeindungen nach dem Europa-League-Spiel von Undavs Verein VfB Stuttgart am Donnerstagabend beim türkischen Vizemeister Fenerbahce (0:1) „einen neuen Höhepunkt“ erreicht hätten.

Undav sehe sich „seit Monaten gezielten rassistischen und ethnisch motivierten Anfeindungen ausgesetzt - insbesondere aus Teilen der türkischen Community und Fangemeinschaft“, schrieben die Organisationen. Auslöser der neuen Hasswelle sei unter anderem eine kurze Auseinandersetzung zwischen Undav und Fener-Profi Ismail Yüksek gewesen. „In der Folge entbrannten in den sozialen Medien erneut rassistische und antikurdische Hetzkampagnen gegen den in Niedersachsen geborenen Fußballer“, schrieben IAKR und ZMRK.

Der VfB Stuttgart stellte sich in einem Statement hinter seinen Stürmer, was Undav umgehend teilte:

Und auch der Grünen-Politiker mit türkischen Wurzeln, Cem Özdemir, hat sich in einem X-Post (ehemals Twitter) klipp und klar hinter Deniz Undav gestellt und spielt dabei auf Undavs beeindruckenden Lebenslauf an:

Auch die deutsche Autorin und Journalistin, Düzen Tekkal – genauso wie Undav mit kurdisch-jesidischen Wurzeln – hat bei X ein langes Statement veröffentlicht, in dem sie den VfB-Profi ausdrücklich lobt, „weil er zu sich steht und seine Werte lebt“. Tekkals Dank geht auch „an die großartigen Stuttgart Fans für ihre Solidarität für Deniz Undav“.

Die Solidarität der VfB-Fans wird auch unter dem letzten Instagram-Post von Deniz Undav deutlich, den der Profi vor sechs Tagen veröffentlicht hatte und damit seinen ersten Einsatz nach seiner Verletzung feierte, als er gegen Wolfsburg in der 67. Minute eingewechselt wurde. Diesen Post hatten viele User genutzt, um Undav nach dem Spiel in Istanbul rassistisch zu beleidigen. Doch das ließen die VfB-Fans nicht auf sich sitzen und zeigten unter diesem Post ihr volle Solidarität mit Undav. So schreibt ein User beispielsweise: „Volle Unterstützung für dich Deniz!“, ein anderer stellt klar: „Deniz Undav, wir lieben dich!“

Um das Ausmaß dieser rassistischen Kommentare sowie der Reaktionen deutlich zu machen: Ein durchschnittlicher Instagram-Post von Deniz Undav wird von einigen Hundert bis zu wenigen Tausend Usern kommentiert. Unter besagtem Post befinden sich Stand Samstagnachmittag, 14 Uhr, sage und schreibe mehr als 82.000 Kommentare.

Undav hatte sich einst für die DFB-Auswahl und gegen Länderspiele für die Türkei entschieden. „Ich wusste, dass ich bei zwei, drei schlechten Spielen für die Türkei komplett durchbeleidigt worden wäre“, sagte er dazu. Menschen mit kurdischer Abstammung begegnet in der Türkei häufig Diskriminierung, auch in den Fußballstadien.

Im Sükrü Saracoglu herrschte am Donnerstag die übliche, hitzige Atmosphäre. „War geil“, sagte Undav nach seiner Türkei-Premiere bei RTL+, „die haben nur gepfiffen und gebuht. Sowas spornt mich und uns eigentlich an, aber es hat heute leider nicht geklappt, dass wir das ummünzen konnten in Geilheit, das Spiel zu gewinnen.“