Ob Abitur oder Berufsschule – die Käthe-Kollwitz-Schule in Esslingen vereint verschiedene Schularten unter einem Dach und bietet viele individuelle Wege für eine berufliche oder schulische Weiterqualifikation. Dazu kommen noch die Klassen, die ein „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Spracherwerb“, kurz Vabo, absolvieren, was ungefähr den Vorbereitungsklassen an den allgemeinbildenden Schulen entspricht. Entsprechend bunt ist die Schülerschaft.