Raserunfall in Ludwigsburg: Rund 2000 Menschen trauern um Merve und Selin

1 Die Anteilnahme ist riesig. Foto: Andreas Essig

Auf dem Friedhof in Ludwigsburg-Oßweil findet zur Stunde die Beisetzung der beiden jungen Frauen statt, denen beim Raserunfall auf der Schwieberdinger Straße das Leben genommen wurde.











Link kopiert

Die Anteilnahme nach dem Tod der beiden jungen Frauen bei dem Raserunfall am Donnerstag vor einer Woche auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ist riesig. Zur Trauerfeier mit Beisetzung, die am Freitag zur Stunde stattfindet, sind an die 2000 Trauergäste auf den Friedhof Oßweil Ost gekommen.

Aufgrund des großen Andrangs mit Trauergästen aus ganz Deutschland, aus der Schweiz oder auch den Niederlanden ordnete die Polizei den Verkehr. Unter anderem Oberbürgermeister Matthias Knecht sprach bereits zur Trauergemeinde.

Die Trauer verfolgen die Reden über Lautsprecher. Foto: Andreas Essig

Die 22- und 23-jährigen Frauen waren, am Autorennen unbeteiligt, von einem der rasenden Autos erfasst und tödlich verletzt worden, als sie von einer Tankstelle auf die Schwieberdinger Straße bogen.

Anmerkung der Redaktion: Wir berichten in Übereinstimmung mit den Angehörigen.