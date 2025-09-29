Raser auf B 27 bei Echterdingen: Polizei stoppt 22-Jährigen mit 200 Stundenkilometern – Ermittlungen aufgenommen

1 Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com

Ein junger Autofahrer war am frühen Montagmorgen viel zu schnell auf der B27 unterwegs. Die Polizei konnte ihn mit über 200 Km/h messen und ermittelt nun wegen eines illegalen Rennens.











﻿ Ein 22-Jähriger hat am frühen Montagmorgen auf der B 27 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) für Aufsehen gesorgt. Der Fahrer ist nach Angaben der Polizei mit seinem Ford Focus in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen und fuhr auf Höhe der Anschlussstelle Filderstadt-Plattenhardt fast 200 km/h bei erlaubten 120 km/h.

Die Beamten folgten dem Mann daraufhin und wollten ihn kontrollieren. Zunächst missachtete der Mann das Anhaltesignal der Polizei und raste weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Schließlich stoppte er doch und konnte bei Leinfelden-Echterdingen kontrolliert werden. Die Verkehrspolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ein.