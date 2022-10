1 Der vertrocknete Rasenplatz des TBU. Foto: TBU/Rieß

Der Steuerzahlerbund hat sich die Stadt Stuttgart vorgeknöpft, weil sie angeblich Rasenplätze vertrocknen ließ und nun teuer sanieren muss. Was steckt hinter diesem Vorwurf? Und ist er überhaupt wahr?















Link kopiert

Der Pranger, er ist nicht mehr in Gebrauch. Eigentlich. Es sei denn, der Steuerzahlerbund kramt ihn aus seiner Folterkammer. Einmal jedes Jahr stellt er seinen Pranger auf, gibt Ankläger und Richter in Personalunion, ruft auf dem Marktplatz der Öffentlichkeit das Publikum zusammen, auf dass es sich empöre über Politiker und Bürokraten, die angeblich das Geld der Bürger verschwende und verprasse.

Schuldig im Sinne der Anklage und reif für den Pranger ist im Sinne des Steuerzahlerbundes etwa die Stadt Stuttgart, genauer gesagt das Sportamt und das Gesundheitsamt. Sie hätten in diesem heißen Sommer Rasenplätze nicht bewässert und so in Kauf genommen, dass sie verdorren und nun teuer wieder hergerichtet werden müssen.

Wie viele Plätze gibt es?

Das klingt erst mal dramatisch. Doch was ist genau passiert? In Stuttgart gibt es 64 große Fußballfelder mit Naturrasen. Acht davon sind auf den Bezirkssportanlagen zu finden und stehen unter der Hoheit des Sportamts, sieben Plätze werden von der Uni Stuttgart und dem Schulverwaltungsamt betreut. 48 Plätze gehören den verschiedenen Vereinen. Und immer noch gibt es fünf Tennenplätze, sind also mit Asche bedeckt. Hinzu kommen noch die Baseballplätze beim TV Cannstatt. Alle diese Plätze sind anders als die kleinen Spielfelder mit so genannten Beregnungsanlagen ausgestattet. Diese werden im Frühjahr von einer Fachfirma angestellt und im Herbst wieder ausgestellt.

Was ist das Problem?

Dieses Jahr schaute diese Firma sehr genau hin. Und monierte Verstöße gegen die Trinkwasserverordnung. Es gebe das Risiko, dass das Wasser, dass sich noch nach dem Beregnen in den Leitungen der Bewässerungsanlagen befindet, in die Hauptleitung, sprich ins Trinkwasser, gelangen könnte. Laut Vorschrift müsse ein Mechanismus verbaut sein, der das Rückfließen,Rückdrücken oder Rücksaugen des Wassers verhindert.

Also wurde an 22 Spielfeldern die Beregnungsanlage nicht angestellt. Man versuchte, die Leitungen auf die Schnelle zumindest so zu richten, dass man die Plätze bewässern konnte. Das gelang aber nicht überall, weil Ersatzteile nicht zu bekommen waren, oder die Lieferzeiten zu lang, oder die baulichen Gegebenheiten so kompliziert, dass rasche Abhilfe nicht gelang.

Was wurde gemacht?

14 Plätze hat man wieder in Betrieb genommen, sie konnten bewässert werden. Dort muss aber in einigen Fällen nachgebessert werden. Bei fünf Plätzen hat man die Beregnung nicht wieder hergestellt, da sie entweder Aschenplätze sind, oder demnächst mit einem Kunstrasen versehen werden.

Zwei Problemfälle blieben übrig. Beim SC Stammheim und bei der Spvgg Cannstatt war eine Sanierung der Bewässerungsanlage nicht möglich, der Rasen ist vertrocknet, auf den insgesamt drei Plätzen kann nicht mehr gekickt werden. Da müssen nun sowohl die Anlagen als auch die Plätze saniert werden.

Was wird kritisiert?

Wie viel das im Ganzen kosten wird für alle Plätze, ist derzeit noch nicht klar. Das Sportamt weist allerdings schon mal darauf hin, „dass der vorhandene Haushaltsansatz von 100 000 Euro im Jahr nicht auskömmlich sein wird“. Das hat nun den Steuerzahlerbund auf den Plan gerufen. Im Sommer hat er einen dicken Fragenkatalog geschickt, den man fein säuberlich beantwortet habe, sagt Sportamtsleiterin Daniela Klein. Daraus schloss der Steuerzahlerbund, dass die Stadt es versäumt habe, den Vereinen andere Optionen aufzuzeigen. Deshalb müsse man jetzt viel Steuergeld für die Erneuerung der kaputten Plätze aufwenden. Welche diese ominösen Optionen sind, außer zügig und zunächst auch mal behelfsweise zu sanieren und mit mobilen Anlagen zu wässern, würde man beim Sportamt auch gerne wissen. Und rätselt, wo man denn nun verschwenderisch mit Geld umgegangen sei. So bleibt für Daniela Klein die Erkenntnis: „Der Vorwurf ist offenbar, dass wir uns an Gesetze und Verordnungen gehalten haben.“ Das scheint für den Pranger zu reichen.