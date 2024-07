Rasenkraftsport: Jörn Friedrich siegt in zwei Altersklassen

1 Der Stein ist sein Freund: Jörn Friedrich von der Turnschaft Esslingen. Foto: /Gunter H. Fahrion

Die Athleten der Turnerschaft Esslingen sind bei den Landesmeisterschaften sehr erfolgreich.











„Stein geht immer.“ Diese Worte von Jörn Friedrich von der Turnerschaft Esslingen bewahrheiteten sich wieder einmal bei den Landesmeisterschaften der Rasenkraftsportler in Heidenheim. Friedrich startete gleich in zwei Altersklassen: bei den Männern mit dem 15 Kilogramm schweren Stein und bei den Senioren III (über 50 Jahre) mit dem um fünf Kilogramm leichteren Stein. In beiden Wettbewerben siegte Friedrich in der jeweils leichtesten Gewichtsklasse. 5,60 Meter wurden für ihn bei den Männern und 7,73 Meter bei den Senioren gemessen. Dazu erkämpfte er sich bei den Männern noch zwei Silbermedaillen im Dreikampf und im Gewichtwerfen. Den Medaillensatz vervollständigte er bei den Senioren im Dreikampf.