Rapper vor Gericht: Prozess: Waffen, Drogen und Babyöl in Combs-Anwesen gefunden

Prozess: Waffen, Drogen und Babyöl in Combs-Anwesen gefunden

1 Die Gerichtszeichnung zeigt Sean "Diddy" Combs, der den Eröffnungsplädoyers am ersten Verhandlungstag vor dem Bundesgericht in Manhattan zuhört. (Archivfoto) Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa

In New York läuft der Prozess gegen Sean Combs. Im Vorfeld war im März 2024 ein Anwesen des früheren Rap-Superstars durchsucht worden - jetzt berichtet ein Spezialagent, was dabei gefunden wurde.











New York - In einem Anwesen des früheren Rap-Superstars Sean "Diddy" Combs sind einem Spezialagenten des Heimatschutzministeriums zufolge bei einer Durchsuchung im vergangenen Jahr unter anderem Waffen, Drogen und Babyöl gefunden worden.

Bei der Durchsuchung des Anwesens im März 2024 seien unter anderem in einem speziell gesicherten Raum mehrere Waffen und Munition entdeckt worden, sagte der Spezialagent Andre LaMon beim Prozess gegen Combs vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Außerdem seien verschiedene Drogen sowie 200 Flaschen Babyöl und 900 Flaschen Gleitmittel entdeckt worden.

Prozess könnte sich noch über mehrere Wochen ziehen

Der 55 Jahre alte Musiker wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Der Rapper bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig.

Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess könnte sich noch über mehrere Wochen ziehen. In den vergangenen Wochen hatten in dem Verfahren bereits mehrere Frauen von jahrelangen schweren sexuellen und körperlichen Misshandlungen berichtet.

Zu den Zuschauern und Zuschauerinnen im Gerichtssaal gehörte heute übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge auch der Rapper Kanye West. Bislang waren an fast allen Prozesstagen zudem Familienmitglieder von Combs im Gerichtssaal anwesend gewesen.