Rapper vor Gericht: Prozess gegen Rapper Sean Combs auf der Zielgeraden

1 Die Gerichtszeichnung zeigt Sean "Diddy" Combs, der den Eröffnungsplädoyers am ersten Verhandlungstag vor dem Bundesgericht in Manhattan zuhört. (Archivbild) Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa

Sechs Wochen lang hat die Jury in New York von rund drei Dutzend Zeugen und Zeuginnen gehört. Jetzt geht der Prozess gegen den Rapper Sean Combs auf die Zielgerade.











New York - Der Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten steuert auf ein Urteil zu. Das Verteidigungsteam des früheren Rap-Superstars teilte mit, keine eigenen Zeugen oder Zeuginnen befragen zu wollen. Die Befragung des letzten der insgesamt mehr als 30 Zeugen und Zeuginnen der Staatsanwaltschaft, einem Spezialagenten der US-Heimatschutzbehörde, könnte noch heute am Gericht in New York abgeschlossen werden.

Ende der Woche wären damit die Schlussplädoyers beider Seiten möglich, bevor dann die Jury übernehmen würde. Die zwölf Geschworenen müssen über die Schuld oder Unschuld des Musikers entscheiden. Für ihre Beratungen haben sie so viel Zeit, wie sie brauchen - bis zu einem Urteil könnte es also wenige Stunden, oder aber auch viele Tage dauern.

Combs droht lebenslange Haftstrafe

Der 55 Jahre alte Combs wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Der Rapper bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.