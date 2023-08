1 Vor dem Carhartt-Store versammelten sich am Montagnachmittag die Massen. Foto: Christine Bilger/StZN

Vor dem Carhartt-Store in Stuttgart-Mitte war am Montagnachmittag mächtig was los. Es hatte mit einer T-Shirt-Aktion von Ljubav, dem Modelabel des Bietigheimer Rappers Rin, zu tun. Die Einzelheiten.















Wer am Montagnachmittag in der Tübinger Straße in der Stuttgarter City unterwegs war, dem wird wohl eine große Menschenansammlung vor dem Carhartt-Store aufgefallen sein. Grund für den Run auf das Bekleidungsgeschäft war eine T-Shirt-Aktion in Kooperation mit Ljubav, dem Label des Bietigheimer Rappers Rin, der sich im Laufe des Nachmittags dann auch selbst die Ehre im Carhartt-Store gab.

Wie eine Mitarbeiterin des Ladens auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, wurde das dreistündige Event – die Aktion war von 17 bis 20 Uhr anberaumt– vor einigen Tagen über die Instagram-Accounts des Bekleidungsgeschäfts sowie des Rin-Labels beworben, was sich als durchschlagender Erfolg herausstellen sollte: „Es kamen sehr viele Leute, die Schlange vor unserem Store war zeitweise bis zu 150 Meter lang. Bis 18 Uhr waren schon mehr als 500 Menschen im Geschäft“, schätzt die Mitarbeiterin.

Bei der Aktion wurden T-Shirts direkt im Laden bedruckt – und auch Rin legte Hand an, wie er in seiner Insta-Story veröffentlichte. Dabei ist der 29-Jährige im Geschäft zu sehen, wie er ein Shirt bedruckt, danach schwenkt die Kamera nach draußen, wo die Massen auf ihre Chance warten, eines der begehrten Shirts zu ergattern. 150 Kunden hatten Glück, denn genau diese Anzahl an vor Ort bedruckten Shirts wurde verschenkt. Um 19 Uhr – eine Stunde vor dem offiziellem Ende der Aktion – war auch das letzte Shirt an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht.