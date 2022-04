1 Ein musikalischer Kraftwerker vor dem Kraftwerk: Der Altbacher Rapper Christian Salmen alias Sinista setzt sich mit der Welt in all ihren Facetten auseinander. Foto: Roberto Bulgrin

Der Altbacher Christian Salmen nimmt die Welt nicht so, wie sie ist. Er hinterfragt sie, kritisiert sie, benutzt sie, modelt sie um. Seine Gedankenwelt bringt Sinista, wie er sich mit Künstlernamen nennt, in Rap-Texten zum Ausdruck.















Die Message muss raus. Aber was ist seine Botschaft? Schwer zu sagen. Denn Christian Salmen hat viele. Gedanken, Gedankenfetzen, Gedankenfolgen, Gedankenketten platzen nur so aus ihm heraus. Politik, Psychologie, Philosophie, zu Themen, Theorien, Thesen verarbeitet, sprudeln bei ihm wie das Wasser einer Fontäne. Die Inspirationsquellen fließen ständig, die Kreativitätsströme versiegen nie, der Wortfluss plätschert regelmäßig: Gedanklich, so sagt er selbst, sitze er nie auf dem Trockenen. Selbst vor dem Einschlafen schlügen die Gedanken ein wie Blitze. Eine Kanalisation für die ständig pulsierende Energie hat er auch: Der gelernte Speditionskaufmann aus Altbach ist Deutschrapper.