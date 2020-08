1 Raphael Fröhlich macht sich für Gemeinschaftsschulen stark. Foto: Ines Rudel

Vorurteile gegen die Gemeinschaftsschule will der 17-jährige Köngener Raphael Fröhlich abbauen. Er hat in der Burgschule beste Erfahrungen mit dem Schultyp gemacht und engagiert sich im landesweiten Netzwerk.

Köngen - Für die Gemeinschaftsschulen macht sich Raphael Fröhlich stark. Der Köngener hat gerade an der Burgschule die zehnte Klasse abgeschlossen, wechselt jetzt an die Gemeinschaftsschule West nach Tübingen, um dort sein Abitur zu machen. Wütend ist der 17-Jährige über die Kritik des Philologenverbands, dass der Schultyp „ein Sammelbecken schwacher Schüler“ sei. Das empfindet der junge Mann, der die zehnte Klasse mit einem Preis abgeschlossen hat, „wie Hohn“. Er leitet das Netzwerk Schülerinnen im landesweiten Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg.